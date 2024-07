Reprodução Instagram - 3.7.2024 Marcos Palmeira e Malu Mader nos bastidores de 'Renascer'

Protagonista do remake de "Renascer" , o ator Marcos Palmeira, de 60 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para compartilhar fotos dos bastidores das filmagens da narrativa. O i ntérprete de José Inocêncio estava acompanhado de Malu Mader, que retorna às novelas após oito anos longe do formato.







Marcos celebrou a parceria com Malu, com quem já trabalhou em outra obra da Globo. "Zé Inocêncio visitando as terras da Aurora, em Linhares, focado em implementar a agrofloresta. E estou aproveitando para colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria", escreveu o veterano na legenda da postagem que fez no Instagram.





Na trama reescrita por Bruno Luperi, Mader dará vida à Aurora, que mexerá com o coração do fazendeiro. Assim como o patriarca dos Inocêncio, a personagem de Malu será uma produtora de cacau. Os dois se envolverão amorosamente durante os próximos capítulos do folhetim.





Fora "Renascer", os artistas já foram pares românticos em outras tramas. A primeira vez foi com "Celebridade", novela exibida em 2003, na qual interpretaram Maria Clara Diniz e Fernando. Em "Boca de Ouro", filme lançado em 2019, também deram vida a um casal.

Marcos Palmeira e Malu Mader já foram pares românticos em 'Celebridade' (2003)





