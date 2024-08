Reprodução: Instagram Sophie Charlotte

A atriz Sophie Charlotte publicou uma foto nesta sexta-feira (2) e foi elogiada pelos internautas. Com o biquíni azul, a artista, que está atualmente no ar com a novela "Renascer", dividiu o momento nas redes sociais.



Nos comentários do publicação, famosos e seguidores enalteceram o clique divulgado por ela. "Linda", comentou a atriz Monica Martelli, conhecida pelo filme "Minha Vida em Marte". "Belíssima", escreveu uma internauta.

"Linda demais", acrescentou uma segunda. "Que espetáculo de mulher", aclamou uma terceira. "Fico pensando aqui, como pode ser tão linda", opinou um quarto. "Linda! Combina com o charmoso do Xamã", avaliou uma quinta.

Sophie Charlotte e Xamã foram vistos aos beijos em junho de 2024. Os dois estavam trocando carícias no Festival de Inverno do Rio de Janeiro quando tiraram fotos dos artistas se abraçando carinhosamente.

