Reprodução Globoplay Nicolas Prattes como Diego em 'Todas as Flores'

Visto recentemente como o mocinho Miguel em "Fuzuê" , Nicolas Prattes retorna às telinhas da Globo como protagonista outra vez. O ator fecha o núcleo de papéis principais de "Mania de Você", novela de João Emanuel Carneiro que substitui "Renascer" em setembro. A informação foi dada pelo "O Globo" e confirmada ao "iG Gente" por meio da assessoria do artista.







Prattes interpretará Ruda, mocinho que é preso injustamente após uma artimanha tramada pelo rival Mavi, vilão defendido por Chay Suede . Inicialmente, Suede estava cotado para o galã bonzinho e Gabriel Leone faria o vilanesco Mavi. Contudo, como Leone declinou o convite da Globo, Chay foi escalado para o antagonista e Nicolas o substituiu no papel do mocinho.





Além dos atores, a trama tem como protagonistas as atrizes Agatha Moreira e Gabz , que vivenciam, respectivamente, as personagens Luna e Viola. Amigas e rivais, elas disputam o amor de Mavi e também são oponentes no ramo em que trabalham, o culinário .





Repete parceria com autor

Nicolas Prattes interpretou Diego em "Todas as Flores" , obra original Globoplay que foi escrita por João Emanuel Carneiro . O perfil de Mavi, inclusive, se assemelha ao de Diego, que também foi preso por um crime que não cometeu nos capítulos iniciais.





A direção de "Mania de Você" fica a cargo do diretor artístico Carlos Araújo. As primeiras cenas passam a ser gravadas em maio. O ideal é que uma boa frente de capítulos esteja pronta antes da estreia do folhetim, que marca o retorno do autor ao horário nobre da emissora.

