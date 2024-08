Reprodução YouTube Marcelo Serrado elogiou parte íntima de Caio Blat

Fim da amizade? Muito se engana quem pensa que Caio Blat levou o ‘elogio’ de Marcelo Serrado na esportiva. O ator classificou o comentário como uma “babaquice”, disse que o colega de profissão foi “machista” e que “jamais falariam assim do corpo de uma mulher”.



A insatisfação de Blat veio após um comentário íntimo de Serrado, que afirmou ter visto as partes íntimas do ator durante um trabalho artístico. Marcelo contou que o pênis de Caio era “uma das coisas mais absurdas” mesmo “mole”.



“Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda”, disse Serrado durante participação no “Surubaum”.



No programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Caio parecia não ter se importado com o comentário. Isso porque riu e não repreendeu o colega de profissão. No entanto, ele ficou ‘irritado’.



“Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante", afirmou o ator, em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.