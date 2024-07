Reprodução/Globo Renascer: Ritinha foge de casa e se separa de Damião

Após chegar em casa logo após Damião (Xamã) e Eliana (Sophie Charlotte) terem passado a noite juntos, Ritinha (Mell Muzzillo) dará um fim na relação com o marido. De acordo com o gshow, o relacionamento está perto do fim.

Surpresa com as atitudes de Damião, ela volta a dormir no casarão junto com José Bento (Marcello Melo Jr.).

Em casa, Damião tentará manter a esposa em casa. "Mulé minha dorme dentro de casa, Rita!", reage ele.

Na sequência, Rita retira a aliança do dedo. "Pois então chame a ôtra pra esquentá tua cama!".

Após dar um fim no casamento, Rita chora nos braços da sua mãe ao chegar na casa de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira). "Que mal lhe pergunte, fia... mas você largô Damião foi por quê? [...] E o amô?", questiona Inácia (Edvana Carvalho).

"Gostá de um home como ele num é amô, é castigo", responde Ritinha.

