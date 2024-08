Globo/Manoella Mello Primeira foto de 'Mania de Você'

A Rede Globo divulgou a primeira chamada de "Mania de Você" nesta segunda-feira (5). A próxima novela das nove que substitui o remake de "Renascer" no horário nobre da emissora estreia em setembro e tem Adriana Esteves como uma das personagens principais.





A trama criada por João Emanuel Carneiro é protagonizada por Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prates, que interpretam, respectivamente, Viola, Luma, Mavi e Rudá. O quarteto forma um "quadrado amoroso" repleto de paixões e traições.





Esteves dá vida à Mércia , mãe do vilão Mavi . Esta é a terceira parceria da veterana com Carneiro. A atriz e o autor já estiveram juntos em "Segundo Sol" (2018) e também em "Avenida Brasil" (2012), sucesso de audiência que ganhará um remake internacional.





Adriana foi quem roubou a cena durante o primeiro teaser divulgado pela emissora. Na chamada, Mércia é quem une os demais personagens principais do folhetim. Além do quarteto protagonista, a narrativa conta com Mariana Ximenes, Rodrigo Lombardi e Eliane Giardiani. O trio de veteranos assume Ísis, Molina e Berta.

Assista o teaser:

"A vida tem muito a oferecer. Nós muitas vontades pra satisfazer. "



"Não vou desistir do que é meu."



"Uma traição pode vir de onde menos se espera."



TEASER EXCLUSIVO de #ManiadeVoce , nova novela das nove de João Emanuel Carneiro que estreia em setembro. QUE ARREPIANTE!!!! pic.twitter.com/om2WG7tRqQ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 5, 2024





Confira a reação dos espectadores:

cara a personagem da adriana entrando com uma bandeja e deixando perto do prato de cada um o que eles vão buscar durante a novela eles todos sentados na mesa e olhando para os seus alvo seriooo é a novela do ano #ManiaDeVocê pic.twitter.com/CdQUfLVUO6 — ᴠɪᴠɪ (@richkitty0) August 5, 2024





- Adriana Esteves colocando na mesa os "pratos" q a novela vai servir

- logo em seguida entra as protagonistas e os personagens principais

- as protagonistas frente a frente

- cada um falando sua "mania" ou oq quer na vida

VEM NOVELÃO AÍ #ManiaDeVocê pic.twitter.com/CXzOz8nRt2 — tauanzin ∞ (@tauancomenta) August 5, 2024





QUE TEASER MARAVILHOSOOOOOOOO #ManiaDeVocê chegue logo por favooor 😭 pic.twitter.com/SODYqEgM7J — filho de viola e luma (@ojoaorochaaa) August 5, 2024





quero ver #ManiaDeVocê desde o primeiro capítulo 🙏 — ana GUMILA CANON (@mcrquezines) August 5, 2024





q saco, vou ter que ver renascer pra ver o trailer de #ManiaDeVocê — 𝘀𝘁𝗲𝗽𝗵 olímpico (@docemontero) August 5, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.