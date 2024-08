Reprodução Instagram - 5.8.2024 Luciana Gimenez dividiu opiniões com look praiano que mistura biquíni e botas

Luciana Gimenez, de 54 anos, usou as redes sociais no último domingo (4) para compartilhar fotos de um biquíni de sapinho, apontado pelos internautas como "diferentão". A apresentadora da Rede TV! está de férias e viajou para Mykonos, na Grécia.







Trajada com um biquíni de crochê que imita o rosto de um sapinho, a comunicadora chamou atenção dos fãs por ter feito uma combinação inusitada: misturar trajes de banho com bota. Nos cliques, Gimenez exibe o abdômen chapado enquanto veste uma minissaia e usa botas.





"Só eu não entendi a combinação do biquíni com botas?", questionou uma usuária do Instagram. "Biquíni e bota? Seria uma nova tendência?", completou uma segunda. "Acho que bota combina mais com lugares frios", reprovou outra. "Não gostei, não", acrescentou ainda uma quinta.





Além das críticas por ter usado bota com biquíni, Luciana foi tietada pela base de fãs que a acompanha nas redes sociais. "Cada dia mais linda", escreveu um internauta. "A mais bonita do mundo", afirmou um segundo. "Perfeita", opinou uma terceira. "Que corpo", elogiou ainda uma quarta.

Luciana Gimenez renova bronzeado e exibe curvas





