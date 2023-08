Reprodução/ Globo Xuxa Meneghel conta que foi menosprezada por público após documentário

Nesta quinta-feira (10), Xuxa Meneghel esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e falou da repercussão de "Xuxa, o documentário". A apresentadora ainda abriu o coração e relembrou a vida amorosa.



A apresentadora contou que recebeu elogios, mas também contários negativos: "Teve gente que me diminuiu, me desprezava, falava que eu estava me fazendo de vitima.



Questionada por Patrícia Poeta sobre o maior acerto que teve na vida, ela respondeu: "Eu acho que está muito perto do meu erro: ter confiado demais nas pessoas erradas e ter confiado demais nas pessoas certas", revelou Xuxa.



"Da mesma maneira que tive pessoas que eu não deveria ter confiado e acreditado tanto, me colocado nas mãos dessas pessoas, eu também tive muitas pessoas que acreditaram em mim e que eu também confiei. E isso é o grande barato. E o grande erro e o grande acerto da minha vida", completou.



Xuxa contou que acreditava que se "você não fizesse alguma coisa com a pessoa, ela não faria com você" e acabou se frustrando. "E é mentira (...) Por causa disso levei meu maiores tombos".



Em seguida, ela falou da vida amorosa. Quando jovem Xuxa não acreditava que arrumaria um amor pela vida toda. "Eu me botava num lugar muito esquisito, falava: 'Ah, Deus já me deu tanta coisa, não vou ter um namorado, não vou ter um cara que vai gostar de mim do jeito que eu sou'", explicou ela.



Xuxa, então contou que já até pensou em fazer inseminação artificial, antes de enravidar do modelo e ator Luciano Szafir. "Pensei em não colocar um homem na minha vida a não ser, falando uma expressão bem chula, em 'ter um homem só para de vez em quando.



Mas, então, ela reencontrou Junno e, hoje afirma, "Ele é o cara que quero ficar velhinha do lado".



