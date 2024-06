Reprodução/Instagram Junno toma atitude por interações com esposa de bombeiro da Eliana

Junno Andrade resolveu se blindar após a colunista Fábia Oliveira dizer que ele vinha interagindo com fotos da esposa de Yuri Bonotto, conhecido como bombeiro da Eliana.

A colunista teria descoberto que o marido de Xuxa Meneghel estaria interagindo com publicações de Leoni Escobar após Yuri aparecer no perfil do Instagram contando que o marido de uma famosa estava reagindo com foguinho nas postagens da esposa.

Após a repercussão, Junno resolveu trancar os comentários das próprias publicações do Instagram. Assim, os internautas não conseguem mandar mensagens nas fotos ou vídeos do artista.

De acordo com a revelação de Fábia, Yuri Bonotto contou em um grupo privado de amigos a identidade de Junno, que se desculpou com bombeiro da apresentadora. Em prints divulgados, Yuri diz não ter gostado das interações.

