A apresentadora Xuxa Meneghel comentou na postagem de João Lucas, marido de Sasha, na última quarta (03).



"Meu genro é lindo, gente boa e canta muito. E ainda ama muito minha filha (hehehe só falta me dar um neto)", escreveu ela nos comentários da publicação.

Após o comentário, João Lucas e Sasha responderam Xuxa. "Te amo", disse a filha de Meneghel. "Já, já, Xu!", falou o genro da apresentadora.

Os seguidores de João Lucas se divertiram com a fala da loira. "Xu eu amo suas indiretas", brincou um internauta. "eu também quero ver esse netinho. Sem pressão", acrescentou um segundo. "Xu, meu amor, que palavras lindas tenho certeza que seu grande sonho de se tornar vovó vai se realizar. Te amo muito", se declarou uma terceira.

