A assessoria de Adriana Bombom revelou a causa da morte da irmã gêmea da artista. Andréa Soares foi encontrada morta no banheiro da casa onde morava na última quarta-feira (3).

De acordo com a equipe, o laudo apontou que a morte aconteceu em decorrência de um edema pulmonar, muito provavelmente causado por uma insuficiência cardíaca.

Confirmada ao iG Gente, a morte de Andréa aconteceu no dia do aniversário da sobrinha, Thalita. "A Bombom estava indo para a festa da menina...estava feliz, pois as sobrinhas [filhas da Andreia] ligaram dizendo que também estavam a caminho da festa. Mas, ao chegar [no local da festa], Bombom recebeu uma outra ligação das sobrinhas, desesperadas, pois quando foram buscar a mãe para ir à festa a encontraram morta no banheiro".

"Foi uma situação muito dramática, pois para não estragar o momento de alegria da filha, a Adriana teve que disfarçar o choque e a tristeza. Mas assim que os convidados começaram a ir embora, ela contou para a filha no final da festa. Uma situação muito triste", afirmou a assessoria da apresentadora.

