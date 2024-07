Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo chama a atenção ao posar com amigos

O filho de Ivete Sangalo deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos da viagem para a Disney com os amigos. Marcelo Sangalo chamou a atenção pela diferença dos colegas da mesma idade.

No perfil do Instagram, o menino de 14 anos exibiu os momentos de diversão sem a família pelos Estados Unidos.

"Gratidão é a palavra que sinto agora. Não tenho palavras para descrever esses 17 dias com meus amigos. Cada calor infernal que passamos, cada fome, tudo valeu a pena. Estes dias de viagem foram incríveis", escreveu ele na publicação.

Nos comentários, os internautas apontaram a diferença. "Marcelo que tá levando a galera não é possível, olha o tamanho desse garoto", disse um; "Os amigos tudo com cara de criança e ele com seus 35 anos", disparou outra; "Morrendo que os amigos do Ivetinho parecem ter 9 anos a menos que ele", comentou um terceiro.

Vale lembrar que além de Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais das gêmeas, Marina e Helena, de 6 anos.

