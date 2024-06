Foto: Reprodução Ivete e Daniel

A cantora Ivete Sangalo celebrou 16 anos com o marido, o nutricionista Daniel Cady. Em um vídeo postado nesta terça (25), a artista aparece dançando agarradinha com o amado. "Foi numa noite de São João que tudo começou", iniciou ela.

'Nada mais especial e significativo que essa data pra gente vibrar os nossos 16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", escreveu ela. "Nada mais especial e significativo que essa data pra gente vibrar os nossos 16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", disse a cantora.

Assista o vídeo romântico que a cantora postou:









Nos comentários da publicação, os seguidores de Ivete Sangalo enalteceram o vídeo publicado por ela. "Q ue tenham mais 16 anos pra compartilhar" , desejou um usuário. "Lindos e apaixonados", acrescentou um segundo.

"Que amor", opinou uma terceira. "Que a fogueira desse amor cresça cada vez mais", expressou uma quarta. "Vocês são tão lindos juntos, que família linda vocês construíram. Eu amo vocês", se emocionou uma quinta.

Ivete Sangalo e Daniel Cady começaram a se relacionar em 2008. Três anos depois, os dois oficializaram o relacionamento. Juntos, eles têm três filhos: Marcelo, de 14 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de seis anos.

