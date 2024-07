Reprodução Instagram Sharon Stone posa seminua

Conhecida pela trajetória como atriz e modelo, Sharon Stone, de 66 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (9). O motivo? Ter usado as redes sociais para compartilhar uma foto ousada na qual surgia seminua.



Na postagem, a artista aparece de costas enquanto pinta um quadro e está ao lado de luvas e materiais de tinta. O registro ainda mostra que ela está usando apenas a parte de baixo do biquíni, com as costas à mostra.



"Às vezes só tenho que ir da piscina para a pintura", escreveu ela como legenda da publicação. Internautas que acompanham a artista nas redes sociais repercutiram o momento, destacando a supresa com as fotos ousadas, mas também elogiando a boa forma dela.



“Não acredito”, se surpreendeu um usuário do Instagram. “Continua sendo absolutamente linda e talentosa”, acrescentou outro. “Maravilhosa”, completou uma terceira. “Belíssima”, elogiou ainda um quarto.

