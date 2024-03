Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Junno Andrade se declara para Xuxa em homenagem de aniversário: 'Amor'





Junno Andrade abriu o coração e fez uma homenagem especial para a companheira, Xuxa Meneghel, que faz 61 nesta quarta-feira (27). No Instagram, o ator compartilhou uma sequência de fotos ao lado da apresentadora e se declarou para ela no dia especial.



"Hoje é dia do meu amor, minha Xuxuca. Te desejo o melhor sempre. Te amo e te ofereço todo o amor que houver nessa vida. Feliz dia", escreveu ele na legenda do post, que reuniu fotos da viagem dos dois para Santa Lúcia, ilha no Caribe.





Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios ao casal e parabenizaram a artista pelo aniversário. "Vida e saúde longa a rainha", comentou um. "Amo esse casal, felicidades", disse outro. "Um rei e uma rainha. A gente ama vocês. Parabéns, Xuxa", desejou um terceiro.





Na última terça-feira (26), Xuxa compartilhou uma sequência de fotos da viagem ao lado do companheiro e refletiu sobre o aniversário.

"Último dia com 60... Agradecendo por tudo que vivi esse ano…" Xuxa postou reflexiva nesta terça-feira (26), véspera de seu aniversário de 61 anos. A apresentadora está em Santa Lúcia, ilha no Caribe, com seu namorado, o ator Junno Andrade, e Doralice, a cachorrinha do casal.

