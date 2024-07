Reprodução Instagram Filhas do apresentador estão decepcionadas com a ex-contratada do SBT, afirma colunista

A saída de Eliana do SBT e a posterior ida à Globo segue causando polêmicas. Após receber um pedido de desculpas de Patrícia Abravanel, a apresentadora teve o nome ligado a outro embate com as filhas de Silvio Santos. Dessa vez, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, elas estariam decepcionadas com a ex-contratada do SBT.



Um dos motivos para o descontentamento das herdeiras de Silvio seria a rapidez com que ela foi anunciada na emissora concorrente. Isso porque, para elas, Eliana teria começado as negociações com a Globo antes de comunicar sua saída do SBT.



Outra situação que teria causado decepção aconteceu em dezembro de 2023, quando Daniela Beyruti preparou uma coletiva com artistas do canal e Eliana não marcou presença. Além de ser uma das principais apresentadoras do SBT, Beyruti considerava a loira como uma amiga, ainda segundo a colunista.



O último programa de Eliana no SBT foi exibido no dia 23 de junho. No dia 27, a Rede Globo anunciou a contração da apresentadora em sua equipe de apresentadores. A comunicadora assume o “Saia Justa” , no GNT, e o “The Masked Singer Brasil” e o “Vem Que Tem” , na TV aberta.

