Instagram Maiara desfilou look especial no São Pedro de Ipiaú-BA e respondeu aos comentários negativos sobre seu emagrecimento

A cantora sertaneja Maiara, de 36 anos , compartilhou nas redes sociais o seu look para um evento junino na Bahia na última terça-feira (2). A artista se apresentou com a irmã gêmea Maraísa, em São Pedro de Ipiaú . Entretanto, internautas apontaram, novamente, sobre o emagrecimento da artista e se preocuparam com a saúde dela.



Na legenda da publicação, Maiara escreve: "A bonequinha de pano estava linda ontem para o São Pedro de Ipiaú-BA!". Nas fotos, é possível ver a cantora usando um vestido xadrez de Festa Junina rosa, com um salto da mesma tonalidade e o cabelo dividido em duas chuquinhas.

Nos comentários, os seguidores demonstraram "preocupação" com a saúde da artista. Um seguidor afirmou: "Que pena! Tão rica, tão bonita e tão entregue a algo destruidor. Está na hora de parar. Tudo tem limite". Uma segundo completou: "Não faz isso contigo, moça!". Outra ressaltou: "Oi, você está bem? Não estou vendo alegria em você. Espero que fique tudo bem".

Uma seguidora chegou a pedir para que a cantora deixasse de fazer a dieta: "Amo a Maiara, mas acho que ela deveria parar com esse regime". O comentário foi seguido por outro fã: "Claramente ela não está bem".

A cantora perdeu cerca de 30 quilos e vem recebendo diversas críticas quanto ao seu emagrecimento, Atualmente, Maiara está pesando 47 quilos, mas vem deixando os fãs preocupados com sua saúde, apesar dela sempre garantir que está fazendo um acompanhamento médico.

Em março, Maiara compartilhou fotos de biquíni , e acabou recebendo diversos comentários negativos quanto a nova silhueta. Ela gravou Stories na época para negar que estivesse com anorexia ou outra doença. "Vocês acham que emagreci da noite para o dia?! Não foi, já tem mais de um ano que estou nesse processo. A minha saúde está melhor do que nunca!".

Já em maio, ela mostrou como é seu café da manhã e revelou que se alimenta de jiló, palmito e ovo todos os dias. Em entrevista ao The Noite, no SBT, a sertaneja detalhou como tem sido o seu processo de emagrecimento: "Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes".

A cantora compartilhou fotos do evento em Ipiaú-BA, onde foi chamada de "bonequinha de pano" por sua irmã, Maraisa





