Tiago Ghidotti Eliana

A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação de Eliana Michaelichen na emissora. Revelada no canal de Silvio Santos, a loira se despediu do SBT no último domingo (23), ganhando homenagens no próprio programa e também no noturno "Programa Silvio Santos", comandado pela filha do comunicador: Patrícia Abravanel.







No comunicado em que conta a contratação de Eliana, a Globo pontua que a apresentadora detalhará os próximos passos profissionais no próximo domingo (30), durante o "Fantástico", revista eletrônica semanal apresentada pelas jornalistas Maju Coutinho e Poliana Abritta.





"Eliana é a mais nova contratada da Globo! E no domingo, no Show da Vida, ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais serão seus novos projetos daqui para frente", diz a Globo.





A apresentadora deve emplacar programas tanto na TV aberta quanto nos canais fechados do Grupo Globo. Atualmente, duas atrações estão sem apresentadoras. A primeira é o reality "The Masked Singer Brasil", que não teve uma substituta anunciada desde a saída de Ivete Sangalo. A segunda é o "Saia Justa", do GNT. O programa conta com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil. Após a ausência de Gabriela Priolli, uma quarta apresentadora não foi escalada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp