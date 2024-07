Reprodução/Instagram Andressa Suita mostra o filho de 7 anos dirigindo com o irmão de 5

A polêmica envolvendo Gabriel, filho da influencer Andressa Suíta e do sertanejo Gusttavo Lima, foi concluída pela polícia, que analisou o vídeo em que o garoto de 7 anos aparecia dirigindo um carro e pontuou que o ato não configurava crime. A investigação foi iniciada a partir de um pedido do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).





Para a Polícia Civil, não ocorreram violações em relação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) vigente. "Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu-se que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro e ao Código Penal", declarou a instituição, segundo o "g1".

Assista o vídeo:

O filho de 7 anos do Gusttavo Lima e da Andressa Suíta está realmente dirigindo esse carro ou é daqueles que andam sozinhos? pic.twitter.com/pidl5jgynO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2024





O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que solicitou à Polícia Civil a investigação do caso, havia publicado uma nota em repúdio ao vídeo. Segundo a instituição, por ter sido reproduzido por figuras públicas, o comportamento poderia ser repetido por outros cidadãos.





"O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização", inicia a nota.





"Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares. Ele afirmou que encaminhou à Polícia Civil pedido para apurar a conduta dos pais", finaliza a nota.

