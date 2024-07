Reprodução Instagram Patrícia Poeta

Desde que foi anunciada como substituta de Fátima Bernardes no “Encontro”, Patrícia Poeta enfrentou diversos desafios durante a condução da atração. Nesta quinta-feira (4), ela chega à marca de 2 anos como titular do programa.



Em entrevista ao “Gshow”, a comunicadora fez um balanço da carreira após assumir o matinal diário exibido na Rede Globo. “Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar”, iniciou.



“Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar”, acrescentou.



Poeta ainda analisou a mudança do programa, que passou a ter um viés mais jornalístico e trocou de horário com o “Mais Você”, vindo logo em sequência do “Bom Dia Brasil”. Além disso, o cenário da atração foi todo reformulado.



“Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza”, pontuou.



“Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", pontua ela, que chega ao trabalho às 4h e faz questão de participar dos detalhes do Encontro”, completou.



Haters

A apresentadora, que sofreu várias críticas quando dividia a apresentação do programa com Manoel Soares, também falou sobre como lida com os haters. Segundo ela, os haters são fãs que ainda não se assumiram como admiradores.

“Alguém que diz que não gosta de você, mas te segue, comenta tudo e gasta tempo para te dar atenção, só pode ser um fã que ainda não assumiu”, brincou.



“Brincadeiras à parte, sou do lado bom da vida, de viver o bem, vibro na energia do carinho e do amor que recebo. E vou te falar: são muitos. Muitos, mesmo. Sou grata por isso. O carinho que recebo todos os dias, não tem preço! Vale madrugar a semana toda”, finalizou.

