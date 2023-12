Reprodução Globo Gloria Pires como Irene em 'Terra e Paixão'

Interpretada por Gloria Pires, a vilã Irene mostrará um outro lado fraterno da personalidade aos espectadores de “Terra e Paixão” nesta quinta-feira (21). A matriarca La Selva defenderá a filha Petra (Debora Ozório) , que está abalada desde que o tio, Dirceu (Eriberto Leão), retornou à Nova Primavera, cidade fictícia da trama.



No folhetim escrito por Walcyr Carrasco em parceria com Thelma Guedes, Irene confrontará o irmão sobre o abuso sofrido por Petra na infância. A família já sabe que a agrônoma foi vítima do crime, mas desconhece o autor, que, na verdade, é o próprio irmão de Irene.



“Você fez algum mal pra Petra quando ela era criança, Dirceu? Responda!”, falará Irene, enquanto encurrala o irmão. “Espera aí, você tá insinuando que eu um dia abusei da minha sobrinha? Dessa menina por quem eu sempre tive tanto carinho, e de quem eu gostaria de ter sido pai?”, responderá o abusador.



O vilão conseguirá enganar a irmã, enfraquecendo a suspeita dela de que ele era o abusador. Dirceu ainda relembrará dos problemas enfrentados por Petra no passado devido à automedicação e tentará invalidar o sofrimento da sobrinha.



“Eu tenho muito amor pela Petra e vou fazer tudo que puder pra ajudar. Vou tentar saber exatamente por que ela está se comportando dessa maneira”, mentirá.



Na reta final, “Terra e Paixão” ocupa o horário nobre da Rede Globo até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de “Renascer” . A nova narrativa das nove será escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor do folhetim original.

Assista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: