Reprodução Gloria Pires

A atriz Gloria Pires está deixando a Rede Globo após 54 anos de parceria. Veterana na teledramaturgia, Gloria terá o contrato finalizado após o término de "Terra e Paixão", que ocupa o horário das nove. A assessoria da artista confirmou a informação ao iG Gente.

A direção da emissora teria procurado Gloria Pires em 2022 para reajustar o contrato dela, segundo informou o Notícias da TV. A Globo vem adotando uma política de abdicar do contrato de exclusividade com os atores mais antigos. A medida visa contenção de gastos.

O momento favoreceu um desejo íntimo da atriz, que já ansiava por novas aventuras na carreira. Ao contrário de outros colegas, ela nunca fez parte de uma peça de teatro, nem mesmo participou de séries. Nessa nova fase, ela quer participar de projetos mais curtos, como cinema, e testar a onda dos streamings.

De acordo com o Notícias da TV, a relação de Gloria Pires com a Globo teria ficado estremecida depois da atriz perder o papel de Zoé, em "Todas As Flores", para Regina Casé.

Após perder a chance na novela de Emanuel Carneiro, Walcyr Carrasco entrou em contato pedindo que ela integrasse o elenco de "Terra e Paixão", nova novela das nove.

A atriz teria aceitado animada para fazer a vilã Irene. No entanto, o trabalho é uma extensão do contrato com a Globo, e após o término da novela, ela estará livre no mercado.