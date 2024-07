Reprodução/Anderson Carvalho Pitty

A cantora e compositora Pitty, de 46 anos, passou por uma cirurgia de emergência e cancelou compromissos artísticos previstos em sua agenda. A informação foi dada por meio das redes sociais, na última terça-feira (2).



A previsão é que Pitty fique, no mínimo, dez dias afastada dos palcos para conseguir se recuperar do procedimento cirúrgico emergencial. Com isso, algumas apresentações agendadas neste período de tempo foram canceladas até que ela se recupere totalmente.



É o caso de shows que ocorreriam em Volta Redonda (RJ), Divinópolis (MG) e Sorocaba (SP). Segundo a assessoria de Pitty, novas datas para os eventos cancelados serão reagendadas com as produtoras.



“Lamentamos o cancelamento e os transtornos. Seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível”, finaliza o comunicado, veiculado nas redes sociais da cantora.

