Reprodução/Instagram Poliana Abritta revela acordo com os filhos durante exibição do Fantástico

Poliana Abritta abriu o jogo sobre como concilia a maternidade e a profissão. A apresentadora do Fantástico relembrou um momento inusitado com os filhos trigêmeos, Manuela, Guido e José, de 14 anos, enquanto trabalhava.

A âncora contou que recebeu uma ligação dos herdeiros durante a apresentação ao vivo do programa da TV Globo e, por isso, resolveu fazer um acordo.





"Sabe o que eu acho, honestamente falando? Nós, mulheres, a gente roda pratinho, a gente 'assobia e chupa cana'. Não conheço uma mulher que não viva como eu vivo! Então, assim, a gente delega, às vezes, mas, em outras, não dá para delegar. Já aconteceu de eu estar no meio do programa e tem menino me mandando áudio… E eu falo: 'Estou apresentando ao vivo, não posso responder'", contou ela no canalTah Babado, de Tatah Fávero.

A jornalista então explicou o acordo com o trio. "Eu falo que, a partir de 20h30 da noite de domingo, ninguém sai de casa. Eu não posso ficar monitorando os meninos na rua, porque agora está nessa fase, já que eles estão com 14 para 15 anos. Me sinto uma mãe polvo, mas sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter pra dar conta de tudo", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !