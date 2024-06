Reprodução Instagram - 27.6.2024 Tata Werneck em estúdio de dublagem

A humorista, apresentadora e atriz Tata Werneck, de 40 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (26) para mostrar um truque inusitado que usou para dublar a Ansiedade em “Divertida Mente 2”, longa-metragem da Disney lançado no último dia 20.



Para conseguir ficar na altura do microfone, a esposa de Rafael Vitti sobe em uma caixa de equipamentos, que tem cerca de sete centímetros. “Meu truque para ter 1,59m”, revelou ela na legenda de um vídeo em que estava em cima de uma caixa.



Tata Werneck tem 1,52m de altura e é uma das adições do elenco de “Divertida Mente 2”. Na animação, cabe a ela dar voz à Ansiedade. Com menos de uma semana no ar, o filme tem sido sucesso entre críticos e o público como um todo.



Nos primeiros quatro dias de estreia, a produção é a maior bilheteria do mundo em 2024. O novo longa, inclusive, desbancou “Frozen 2” e assume o posto de segunda maior bilheteria de estreia da história brasileira.

