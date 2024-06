Reprodução/Instagram - 24/01/23 Gabriela Prioli

O “Saia Justa” conta com a saída de mais uma apresentadora. Após Astrid Fontenelle deixar o projeto, chegou a vez da advogada Gabriela Prioli se ausentar da atração para assumir o comando de um novo programa no canal.



Agora, Prioli comandará um televisivo de entrevistas. A cada episódio, ela receberá dois convidados que discutirão temas contemporâneos que estão em alta na sociedade.



“É claro que eu topei, estou muito animada. O que estamos preparando é um espaço de entrevistas dinâmicas e inspiradoras. Conto com vocês nessa nova jornada”, iniciou ela, por meio das redes sociais, em um vídeo no qual anunciava a mudança profissional.



“Eu sou apaixonada por novos começos, principalmente quando a gente fala tchau, mas fica ali do ladinho, construindo junto", acrescentou a apresentadora, que recentemente foi às lágrimas ao relembrar da morte do pai em um acidente de carro que ela e a família sofreram.



Gabriela ainda agradeceu pela parceria com as outras titulares do programa e falou do novo projeto solo. “Deixo o sofá mais famoso do Brasil agradecida pela oportunidade de trocar com mulheres que eu admiro tanto e embarco nessa nova jornada solo com muito entusiasmo. Já já eu tô de volta no ar porque eu não aguento mais de saudade”, finalizou.



Além de Prioli, o “Saia Justa” teve a saída de Astrid Fontenelle no fim de 2023. Bela Gil e Rita Batista são as únicas veteranas que permanecem no programa. A saída de Prioli aumentou os rumores de que Eliana vá compor o elenco de apresentadoras da atração após deixar o SBT em junho.

