Emma Roberts Reprodução Instagram - 26.6.2024

Conhecida por ter dado vida à vilã Jill Prescott em "Pânico 4", a atriz Emma Roberts, de 33 anos, criticou o rótulo de "nepo baby" que carrega por ser sobrinha de Julia Roberts, uma das intérpretes mais influentes na indústria cinematográfica hollywoodiana.





As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast "Table for Two", na terça-feira (25). Mesmo com o privilégio de ser parente de uma pessoa já respeitada no meio artístico, Emma diz que as pessoas que criticam os "nepo babies" deixam de ver "toda a rejeição" que eles sofrem "ao longo do caminho".





“Acho que há algo a ser dito sobre todo mundo adorar o tipo de história de sucesso da noite para o dia. As pessoas só veem suas vitórias porque só veem quando você está no pôster de um filme. Eles não veem toda a rejeição ao longo do caminho”, argumentou a atriz.





“É por isso que sou sempre muito aberta sobre as coisas para as quais fiz testes e para as quais não consegui o papel. Acho importante falar sobre isso. Caso contrário, as pessoas simplesmente pensam que tudo tem sido tão bom, linear e fácil, e não, não é nada disso", acrescentou a protagonista de "Nerve".





Para Emma , ser parente de uma pessoa influente na indústria também tem um lado negativo. Isso porque, segundo ela, se alguém tiver tido uma experiência ruim com seu familiar, você também será prejudicado. "Acho que há dois lados da moeda", defendeu.





"As pessoas gostam de dizer: 'Você tem uma vantagem porque tem família na indústria'. Mas o outro lado disso é que você precisa provar mais a si. Além disso, se as pessoas não tiverem boas experiências com outras pessoas da sua família, você nunca terá uma chance", completou.





A intérprete de Jill em "Pânico 4" ainda pontuou que as pessoas "reviram os olhos" para os nepo babies. "Se você não é a garota do meio do nada que invadiu Hollywood, há uma espécie de revirar os olhos tipo: 'Bem, seu pai era isso", reclamou ela.





Conheça Emma Roberts

Sobrinha de Julia Roberts, a atriz coleciona um currículo vasto em filmes e séries de comédia, romance e terror. "Aquamarine" , clássica comédia romântica, é um dos filmes mais famosos da carreira dela. A intérprete também ganhou destaque com "American Horror Story" , seriado em que protagonizou várias temporadas.





Nesta série, inclusive, Emma foi acusada de transfobia por uma das colegas de elenco. Segundo a atriz trans Angelica Ross, a sobrinha de Julia Roberts foi transfóbica e criou um ambiente tóxico nos sets de filmagem. Após a polêmica, Emma se desculpou com Angelica.

Reprodução / Instagram Angelica Ross e Emma Roberts





