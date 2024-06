TV Globo Maria Júlia Coutinho apresenta o Fantástico ao lado de Poliana Abritta

Na tarde da última quarta-feira (5), a TV Globo quebrou o silêncio e comentou os rumores sobre uma possível saída de Maria Júlia Coutinho do comando do "Fantástico". A jornalista apresenta a atração dominical ao lado de Poliana Abritta e foi alvo de boatos de que estaria sendo demitida da emissora, devido ao baixo Ibope que o programa vem atingindo — 16,3 pontos na Grande São Paulo, no último domingo (2).



Segundo as informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, houve uma reunião extraordinária para avaliar a baixa do Ibope, e que a jornalista teria sido culpabilizada.

Entretanto, segundo as informações do Notícias da TV, a emissora nega que isso seja verdade: "Essa informação não procede". Maju Coutinho segue à frente do "Fantástico", local que assumiu definitivamente após deixar o Jornal Hoje em 2021.

Ainda segundo as informações de Lo-Bianco, a emissora estudava substituir a jornalista por Sandra Annenberg, que atualmente está no comando do "Globo Repórter" após deixar o extinto "Como Será?", em 2020. A emissora nega essa informação.

Maju Coutinho assumiu o lugar de Tadeu Schmidt, após ele ser o escolhido para substituir Tiago Leifert no comando do Big Brother Brasil, em 2021.

Essa não é a primeira vez que Maju Coutinho vira alvo de especulações. A emissora já havia desmentido que a jornalista estava de saída da atração em abril. A informação havia sido dada no programa "A Tarde É Sua", que afirmou que a decisão teria sido tomada após uma pesquisa de satisfação feita com telespectadores, com a audiência caindo por conta de Maju.

