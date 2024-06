Reprodução Instagram Apresentadora é uma das integrantes da edição de 2024 do quadro Dança dos Famosos

Tati Machado, uma das principais comunicadoras da TV Globo, foi anunciada como uma das apresentadoras da nova temporada do programa Saia Justa. A noticia foi dada por Ana Maria Braga, durante o Mais Você desta quarta (19).

"Senhoras e senhores, Tati Machado é a mais nova integrante do elenco do programa "Saia Justa", celebrou a apresentadora". Além da jornalista, Rita Batista e Bela Gil também estarão no comando da atração.

"A gente acredita piamente que só se transformou em realidade graças ao talento e ao carisma dessa menina. Uma jornalista que chegou na Globo em 2012 e foi conquistando espaço e as pessoas ao lado dela. Por onde anda, tem só sorrisos", parabenizou a veterana.

Tati Machado, então, respondeu os elogios feito por Ana Maria Braga. "Que alegria escutar isso vindo de você, estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão, estou lembrando de tanta coisa que já passei aqui nos Estúdios Globo", se emocionou. "Estou muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo esse momento", concluiu Tati.

A entrada da presentadora no programa de variedades do canal GNT não impactará nas aparições de Tati Machado nas manhãs da globo: ela continuará participando de quadros do "Encontro com Patrícia Poeta" e do "Mais Você".

