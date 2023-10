Reprodução/Instagram - 20.10.2023 Boninho refletiu sobre expulsão de Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15'





Boninho voltou a falar de Rachel Sheherazade após a jornalista ser expulsa de "A Fazenda 15". O diretor do "BBB" já havia insinuado que a participante do programa da Record causou a expulsão de propósito , mas agora entregou se convidaria a ex-âncora do SBT para integrar a próxima edição do reality show da Globo.





O diretor foi questionado sobre a possibilidade após uma mobilização de fãs de Rachel nas redes sociais, que se revoltaram com a expulsão de "A Fazenda" e cogitaram uma entrada da jornalista no "BBB 24". A "grande torcida" pelo convite foi mencionada para Boninho, que deu uma resposta direta sobre o assunto.

"Pode acontecer esse convite?", perguntou um repórter do TV Fama, da Rede TV!. "Lógico que não", reagiu o diretor. Veja o momento abaixo:









A regra de Boninho que proíbe a entrada de ex-participantes realities no "BBB" já foi abordada após o fim do "No Limite", quando o nome de Carol Nakamura foi cogitado entre as possíveis futuras sisters da 24ª edição. "Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality para o 'BBB'. Fez um outro, mesmo que seja nosso [da Globo], está fora", comentou em agosto.

Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais e teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda , em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público em um vídeo, prometendo falar mais das "razões pelas quais deixou o programa". Em uma live com Lucas Selfie, a jornalista ainda avaliou momentos da participação, citando o perdão e o remorso em relação a alguns participantes .

