Reprodução/Record TV A Fazenda 15: público se revolta com motivo da expulsão de Rachel

Parece que o público não concordou com a decisão da expulsão de Rachel Sheherazade após uma briga com Jenny em A Fazenda 15.

Após a exibição do vídeo, que mostra a jornalista colocando a mão na boca da rival, os internautas questionaram se era realmente necessário retirar a peoa do programa.





No X, antigo Twitter, eles relembraram outras situações que ocorreram no reality da Record e compararam com a situação atual. Outros afirmaram que Jenny também teria que ser expulsa, já que encurralou Rachel no canto da oficina.

Do jeito que a Adriane Galisteu falou, eu achei que a Rachel tinha enfiado a mão na cara da Jenny, mas ela só encostou a mão na boca dela e ainda de leve, sinceramente, que expulsão patética! #AFazenda pic.twitter.com/iEVKJU22Pu — Comentando Reality ⚡ (@Lararissa__) October 20, 2023









essa "agressão" não me desceu, encostou ok, mas vi mais como uma reação a Jenny ter se aproximado demais do rosto da Rachel (dando a impressão de que iria agredi-la), enfim, um motivo banal tirou o prêmio final da campeã e alterou totalmente o roteiro do reality. 🥲 #AFazenda — Mi ✨️ (@guesdriRoMilena) October 20, 2023









Que vergonha #AFazenda apresentar essa cenas de hoje, pra mostrar a expulsão da #Rachel ... como diria Ana Paula Renault, que a audiência afunde de vez. — Meus pezinhos (@feetbrazill) October 20, 2023









A Rachel Shereazade se defendeu, não é agressão. Era pra sair as duas. O Thiago ameaçou e o Shay revidou ano passado e saíram os dois. #AFazenda #AFazend15 — Lays Garcia 🔮🃏🧹 (@lallysinhaa) October 20, 2023





