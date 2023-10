Reprodução Affair, perdão e remorso: Rachel Sheherazade se avalia em A Fazenda 15

A jornalista Rachel Sheherazade participou nesta sexta-feira (20) da Live da Fazenda, programa apresentado por Lucas Selfie. Na entrevista, a ex-âncora do SBT comentou a expulsão de "A Fazenda 15", analisou a trajetória no reality e avaliou os outros participantes.

Expulsa na última quinta-feira, Rachel teve a oportunidade de reagir ao momento em que ela e a fazendeira da semana Jenny Miranda entram em conflito. Após um empurrão no rosto da rival, Sheherazade foi acusada de agressão e posteriormente eliminada.





Arrependimento

Após assistir ao momento da delegação das tarefas, Rachel refletiu sobre ter enfrentado Jenny e disse não se arrepender de ter causado a punição coletiva.

"Não me deu arrependimento. Na minha cabeça, eu não poderia baixar a cabeça pra tirania da Jenny. Eu não estava de acordo com ela usar os animais como punição — eles não merecem e merecem ser muito bem tratados. Eu sabia que ela estava tentando me punir e eu me rebelei àquela tirania", apontou.

A ex-peoa ainda alegou que nunca teve uma briga no nível da que lhe gerou a expulsão: "Eu me reconheço como mulher corajosa, que enfrenta poderosos, seja o chapéu, seja uma faixa presidencial, eu enfrento. Sou acostumada a enfrentar tiranos."

Justificativa da agressão

Apesar da expulsão por agressão, Rachel Sheherazade se defende ao alegar que a reação de empurrar Jenny foi um reflexo de autodefesa.

"Foi uma ação de defesa contra um ataque feito contra mim. A Jenny é descontrolada, imprevisível, agressiva por natureza, uma mulher bombada e musculosa, que dá 3 do meu tamanho e da minha largura, raivosa".

Rachel relembra que Jenny desceu e a encurralou no fundo da oficina enquanto fazia a tarefa das ovelhas. "Ela joga o corpo e a boca pra cima de mim. Ela é capaz de tudo! Eu não esmurrei, até porque não tenho condições de esmurrar ninguém. Coloquei minha mão entre mim e ela pra que ela não me machucasse", se justificou.





Perdão

Reflexiva, Rachel Sheherazade pontou que pode perdoar Jenny, mas não a quer em sua vida. A jornalista lamentou que as provocações e a consequência das brigas resultou na sua eliminação e no fim do sonho do prêmio milionário.

"Não quero vê-la na minha frente. É muito improvável que eu tenha que dirigir a palavra uma vez pra ela. Não quero amizade com ela, jamais quereria. É uma pessoa de valores totalmente opostos aos meus, me fez sofrer, acabou com meu sonho e com o sonho dos meus filhos. Ela ceifou o meu sonho e me tirou a oportunidade de concorrer ao prêmio. Perdoo tudo que ela fez, mas não esqueço!", apontou.

A jornalista desejava o prêmio de "A Fazenda 15" para comprar uma casa para ela e para os filhos.

Romance com André Gonçalves

Reprodução André e Rachel

Durante a participação no reality, o público pôde ver a aproximação de André Gonçalves e Rachel Sheherazade. Para muitos, a interação da dupla poderia resultar em um romance.



Apesar da torcida alheia, Rachel deixou claro que a relação com o ator é baseada na amizade. "Eu tenho o André como um amigo. A coisa mais marcante ali foi a amizade que surgiu da minha parte e da dele — uma amizade sincera, admiração mútua e isso eu posso garantir que existe e existiu entre a gente".

Racismo

Um dos principais momentos do primeiro mês de "A Fazenda 15" foi a falsa acusação de racismo contra Rachel Sheherazade. Na ocasião, Cariúcha alegou em rede nacional que a jornalista teria falado para a cantora não cuspir, pois poderia pegar doença. O episódio em questão nunca aconteceu.

Na transmissão, Lucas Selfie trouxe à tona o caso da acusação de racismo, motivada por relatos falsos de Kamila Simioni.

"Que mulher venenosa, que mulher perigosa essa Simioni. Em nenhum momento falei 'não cospe pra eu não pegar doença'. (...) Eu não falei que poderia pegar doenças, mas todo mundo sabe que se pode pegar doença através de sangue, secreção, sêmen. Mas eu não falei doença, muito menos por ela ser uma pessoa negra. Eu jamais cometeria um ato de racismo. Não faz parte da minha natureza ser racista. Uma coisa que me deixa indignada é racismo. Várias vezes que tive oportunidade eu falei contra todas as formas de racismo e opressão!", se posicionou.

Rachel ainda classificou Simioni como uma pessoa fria, calculista e mentirosa. "Ela disse que tinha os votos das companheiras e que votariam em quem ela quisesse. É uma pessoa capaz de tudo. Só lamento porque é uma mãe de 2 filhos, um filho adolescente, que assiste ao programa... Que tipo de valor essa mãe tá apresentando pra esse filho? Que pode mentir, inventar e passar por cima de todo mundo", criticou.

Relação com Cariúcha

Reprodução/Record TV Rachel e Cariúcha

A funkeira Cariúcha foi uma das principais rivais de Rachel Sheherazade antes de deixar o programa. Foi a cantora quem acusou individamente a jornalista diversas vezes. No entanto, após sair do confinamento e entender ter sido manipulada por Simioni, a carioca pediu perdão e diz que estava torcendo por Sheherazade.



Apesar do arrependimento, a jornalista confessou a Selfie que tem receios quanto a mudança de Cariúcha e não sabe dizer se o pedido foi legítimo.

"Arrependimento é algo que vem do coração. A gente tem que conhecer a essência de uma pessoa pra saber se a pessoa se arrependeu. Às vezes, a pessoa pede perdão porque os seguidores exijam, pra não ficar feio com público ou evitar um processo judicial. Não sei se esse arrependimento é legítimo ou foi algo estratégico para pegar tão mal", avaliou.

Não quer a amizade

Durante a transmissão, Rachel Sheherazade também foi crítica aos outros colegas de confinamento. Além de Kamila Simioni e Jenny, a jornalista detonou outros rivais.

Segundo ela, Tonzão é difícil de conviver e agressivo, pois sempre inicia uma confusão e levanta a voz.

A jornalista também não quer relações com Márcia Fu. "Eu não precisei sair para saber quem ela era. Eu consegui ver lá dentro que ela era falsa, sem caráter, aproveitadora, mentirosa, agressiva... Ouvi coisas que ela me pegaria, que me daria um tiro, que arrastaria meu rosto no chão".

Nadja Pessoa também integra a lista de "ranço" de Rachel. "Eu não via ela como ameaça, porque era uma pessoa sem conteúdo. Eu tinha mais pena do que qualquer coisa. Não tem conteúdo, não tem posicionamento, não tem argumento e nem tinha narrativa ali dentro".

Outro reality

Após entrar em "A Fazenda 15", Rachel Sheherazade ostenta a marca de três milhões de seguidores. Além disso, saiu sendo defendida pelo público do programa.

No entanto, a jornalista não pretende entrar em outro reality. "A Fazenda é única, foi um ensinamento para vida e é uma experiência que não preciso viver de novo. [...] Eu vivi tudo ali. Vivi, chorei, gritei, e, infelizmente, quebrei uma regra ao tentar me defender de uma agressão e acabei eliminada. Mas não me envergonho da trajetória e dos amigos que fiz. Eu estava certa o tempo inteiro de quem eu confiei e desconfiei".