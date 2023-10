Reprodução/Instagram - 20.10.2023 Boninho refletiu sobre expulsão de Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15'





Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19) e se pronunciou sobre a saída do reality show da Record . Em um vídeo após deixar o programa, a ex-peoa prometeu explicar as "razões pelas quais deixou" o confinamento. Boninho, diretor do "BBB", questionou a declaração da jornalista.





"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será?", escreveu em uma postagem da jornalista Fábia Oliveira no Instagram. O post mencionava a promessa de Rachel e afirmava que ela deu a entender que a saída do reality "pode ter outro motivo".

Apesar do profissional da Globo manter o suspense no comentário, internautas avaliaram que ele fez uma insinuação sobre o que teria motivado a expulsão. Boninho sugeriu que Sheherazade teria provocado a expulsão de propósito, "sem jogar a toalha" e "sair sem pedir", com o intuito de deixar o programa.

No X, antigo Twitter, um perfil ainda opinou que Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", usou a regra do programa "em benefício dele". "Para tirar a Scheherazade do programa mesmo sem ela pedir para sair e mesmo sabendo que já aconteceu coisa pior lá dentro. Porque Scheherazade se tornou maior que o programa", opinou um internauta.





Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'



Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada durante a manhã, após se recusar a fazer o trato dos animais, e teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.





No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda , em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público. "Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais deixei o programa, por questões contratuais eu ainda não posso falar", declarou em um vídeo.

