A primeira manhã de Jenny Miranda como fazendeira terminou em um barraco em "A Fazenda 15". Nesta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade se recusou a fazer uma tarefa delegada pela peoa e protagonizou uma discussão, que evoluiu para uma confusão generalizada na sede.

A influenciadora quis colocar a jornalista no cuidado das ovelhas, mas Rachel reclamou e causou uma discussão durante a delegação das funções. Segundo Sheherazade, o manual do fazendeiro aponta que os peões podem negar as tarefas, desde que o fazendeiro da semana se responsabilize pela atividade.





"Não vou fazer. Quando o peão não faz, o fazendeiro tem que fazer. Leia o manual. Estou avisando que não tenho condição de fazer essa semana, porque na passada eu fiquei com o lixo. Estou cansada e cheia de roxos [no corpo]. Então essa semana não vou fazer função, porque tem pessoas suficientes para fazer. Estou avisando, vai dar punição, porque não fazer", declarou a jornalista, que discutiu com Miranda na ocasião.

Rachel voltou para a sede e continuou reclamando sozinha, mencionando a própria idade e apontando que outros peões mais jovens não realizaram tarefas na última semana. "Tenho 50 anos, sou a segunda pessoa mais velha dessa casa. Tem muito mais gente que não fez nada, para rodar aqui. Se a gente não estivesse em uma situação que tem mais gente, a gente fazia", avaliou.

Sheherazade reprovou que não foi poupada, enquanto a fazendeira teve "sensibilidade de poupar" Tonzão Chagas, que disse estar sentido dores. O cantor se irritou, afirmando que fez outras tarefas, e a peoa rebateu: "Acho injusto, ela não me chamou para conversar, disse que não tive condição para fazer, pessoas que não trabalharam poderiam estar fazendo [...] Tenho direito de falar e vou continuar falando, não é você que vai me calar".

Jenny entrou na discussão e respondeu às declarações de Rachel, afirmando que obrigaria a peoa a dormir na sala. Lucas Souza também se envolveu no barraco e saiu em defesa de Sheherazade, que acusava a fazendeira de ter colocado ela na no trato como punição. A jornalista se negou inicialmente a conversar com a rival e aumentou a confusão.

"Que criança, quantos anos ela tem? A Lily tem uma estatura muito pequena e foi e cuidou das ovelhas sem reclamar. Para mim, ninguém perguntou se eu queria ir na vaca, não. Fui e fiz. Agora você, com 50 anos, quer ganhar o prêmio, mas não quer fazer nada. Parabéns", afirmou Miranda, enquanto a Rachel dizia "bla bla bla".

As rivais continuaram repetindo os mesmos argumentos na discussão e Sheherazade avaliou que Jenny estava com "medo" em um momento do barraco. "Está com medo do público, com medo de roça sabe o que fez [...] Não tive medo do Presidente da República. Vou ter medo de você?", declarou a jornalista.

Kally Fonseca foi outro nome que se posicionou durante a confusão generalizada. Veja a evolução da briga abaixo:



Fogo no feno! 🔥Durante a delegação de funções, @rachelsherazade não concordou com sua função e já rolou um desentendimento com a fazendeira @jennymgontijo .



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/vbIrQBb7BJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2023













🚨🚨🚨 DEDO NA CARA E GRITARIA!



Jenny disse que vai obrigar Rachel a dormir na sala. #AFazenda



pic.twitter.com/zJ4pdA8jGT — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





🚨BARRACO GENERALIZADO: Pôr do Sol acordou disposto a enfrentar a Fazendeira Jenny. Pau torando. #AFazenda



pic.twitter.com/SBiKEO8uN5 — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





🚨RACHEL PRA JENNY: “Ta com medo do publico! Ta com medo de roça!!! Pq sabe o que fez! Passou mal com medinho! Pode me colocar na roça pra vc ver se eu tenho medo de vc! Eu nao tive medo do Presidente da República! Vou ter medo de vc?” #AFazenda



pic.twitter.com/F6KR1ZMwqu — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





