Outubro Rosa: 6 famosas que venceram o câncer de mama

Ana Maria Braga

A apresentadora, que enfrentou doença no pulmão, de pele, no reto e na virilha, contou no "Mais Você" que foi diagnosticada com câncer de mama. Felizmente, o tumor era pequeno e superficial. "É um depoimento muito importante para vocês. Tive vários tipos de câncer e tive um câncer de mama também. Por que não teve assim uma repercussão? Porque eu descobri pelo autoexame, tomando banho, senti com exame de toque. Você faz uma apalpação, você conhece o seu corpo. Quando eu toquei, senti um nódulo que não estava ali um tempo atrás", disse ela.