Reprodução/Record - 19.10.2023 Rachel Sheherazade promoveu confusão generalizada em 'A Fazenda 15'





Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda. Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record .





Após o retorno do pay-per-view, a emissora anunciou o cancelamento da roça . A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.

Reprodução/Record - 19.10.2023 Anúncio da expulsão de Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15'













Antes da confirmação da expulsão, peões que presenciaram a briga de Rachel e Jenny afirmaram que o confronto se tornou físico. Na casa da árvore, a jornalista disse que colocou a mão no rosto da influenciadora para se proteger.

Após o anúncio da Record, a mãe de Bia Miranda ressaltou que foi agredida. Aliados de Sheherazade, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski se revoltaram com a decisão e brigaram com Jenny. Kally também se juntou aos peões na gritaria e xingou a influenciadora . Confira abaixo a reação dos peões com o comunicado:

Lucas e Kally estão dizendo que a Jenny é uma pessoa do mal e que ela vai pagar por isso. Jenny diz que a Rachel já está pagando. #AFazenda pic.twitter.com/8QTFAS6e3n — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023













Lucas e Kally surtam após o anúncio da expulsão de Rachel. #AFazenda pic.twitter.com/iQVVEPDgxX — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023





