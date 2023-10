Reprodução/Record - 21.10.2023 Internautas pedem expulsão de Kamila Simioni após festa em 'A Fazenda 15'





Kamila Simioni voltou a gerar polêmica em "A Fazenda 15". Após internautas a acusarem de assediar Shayan Haghbin e pedir a expulsão da peoa , espectadores voltaram a se mobilizar para que a influenciadora seja expulsa do reality show. A reação do público acontece após comportamentos polêmicos da participante durante a festa da madrugada deste sábado (21) .





No X, antigo Twitter, a frase "Simioni expulsa" ficou entre os assuntos mais comentados ao longo da noite. Internautas listaram as atitudes problemáticas de Kamila na festa ao avaliarem como a postura poderia ser passível de expulsão.

Um momento com Radamés Furlan se destacou entre os vídeos publicados pelos espectadores com a frase. Na ocasião, a peoa joga uma trança na direção do jogador de futebol e atinge o rosto do peão. Outro episódio exibe a participante chutando e passando o pé nas partes íntimas de Shayan e Henrique Martins.

Já outro conteúdo destaca Simioni e Jenny cuspindo alimentos na direção de peões. A mãe de Bia Miranda também se envolveu em outro caso criticado na madrugada, em que atingiu em WL Guimarães com uma toalha e também recebeu pedidos do público para ser expulsa.

"Ou expulsa ela, ou traz a Rachel de volta para o jogo, mas sejam justos", declarou uma pessoa na rede social, comparando o comportamento da peoa com a ação de Rachel Sheherazade que resultou em uma expulsão da jornalista . Confira abaixo os vídeos com a mobilização de internautas:

Isso aqui é agressão SIM! Podemos notar que o Radamés ficou desconfortável. Simioni tem que ser EXPULSA imediatamente dessa edição.



SIMIONI EXPULSA



pic.twitter.com/knW87crwhE — Victor (@euvitinh0o) October 21, 2023





cuspindo na cara dos meninos

SIMIONI EXPULSA



pic.twitter.com/9wPYsHnIIH — aline d. 🧚‍♀️🪖🌸 (@alineduartedd) October 21, 2023









assediando o Henrique e ele ficando sem graça

SIMIONI EXPULSA

pic.twitter.com/faAQWiJAFs — aline d. 🧚‍♀️🪖🌸 (@alineduartedd) October 21, 2023





Ué @rocarelli chutar participante pode Int né

SIMIONI tá podendo tudo na edição

Cuspindo na cara de participante

Agredindo na cara de participante

Chutando participante

Assediando participante e assumindo para todo mundo ver que fez isso!



SIMIONI EXPULSA @RecordTV … pic.twitter.com/heLj06YtTZ — Junior Faria Macambira (@Junior_Faria_M) October 21, 2023









🚨VEJA: Jenny acerta WL com peça de roupa e internautas pedem expulsão da peoa #AFazenda



https://t.co/iShjolzJjf — CHOQUEI (@choquei) October 21, 2023





Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'



Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais e teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda, em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público em um vídeo, prometendo falar mais das "razões pelas quais deixou o programa". Em uma live com Lucas Selfie, a jornalista ainda avaliou momentos da participação, citando o perdão e o remorso em relação a alguns participantes .





