A Fazenda: veja vídeo da agressão de Rachel Sheherazade

Após cortar o sinal do PlayPlus durante a briga de Rachel Sheherazade e Jenny, que terminou na expulsão da jornalista , a Record TV divulgou as imagens da agressão.

As imagens mostram a gritaria entre as peoas na área do trato. A fazendeira quis fazer o trato junto com a jornalista, porém, ela negou qualquer tipo de ajuda.

No meio da briga, Rachel usou a mão para afastar a rival e acabou acertando o rosto dela.

A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada agora 👇 #AFazenda pic.twitter.com/3bpz7UUzID — A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023





Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.

