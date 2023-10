Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade se pronuncia após expulsão de A Fazenda

Rachel Sheherazade apareceu nas redes sociais na noite desta quinta-feira (19) para se pronunciar sobre a expulsão de A Fazenda 15 durante a tarde. A jornalista quebrou o silêncio e agradeceu pelo apoio do público.

"Muito obrigada por todo o carinho, amor e torcida, sem vocês eu nada seria. Infelizmente não estarei mais na Fazenda 15, mas podem ter certeza que estaremos juntos sempre por aqui. Amo vocês", escreveu na legenda.

Adriane Galisteu afirmou que Rachel estará no programa Hora do Faro no domingo (22) par contar a sua versão da história.

