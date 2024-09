Mayra Dugaich Gabriel Froede lança primeiro álbum de estúdio da carreira

Na última quinta-feira (5), o cantor Gabriel Froede lançou seu primeiro álbum de estúdio, Por que não dizer te amo agora?

O disco conta com 11 faixas autorais, sendo 8 inéditas, apostando numa sonoridade pop romântica, com influências da MPB e R&B. O projeto chega em todas as plataformas digitais com visualizers para todas as músicas.

“Sempre foi meu sonho. Quando pequeno, não sabia ainda que meu álbum teria essas palavras e essa configuração, a gente nunca sabe o que vem pela frente. E quando acontece, a gente entende que não poderia ter sido diferente. Nada poderia ter sido diferente. Nem o nome, nem os sentimentos, nem as pessoas, nem quem corre comigo e nem você, que lê isso agora. Obrigado, de coração. Ainda vamos contar muitas histórias juntos a partir daqui. Só tá começando”, disse no Instagram.

O novo trabalho abre os caminhos para a estreia do artista no Rock in Rio , no dia 22 de setembro, no palco Supernova, mesmo dia em que o astro internacional Shawn Mendes se apresenta, uma de suas grandes referências musicais.

Esta é a primeira vez que o cantor se apresenta em um festival e sua estreia acontece logo no considerado maior evento de música e entretenimento do Brasil e do mundo. Neste ano, Gabriel também se forma em Medicina, uma outra paixão que pretende conciliar com a carreira artística.

O cantor já havia liberado as canções Passarinho , parceria com Carol Biazin, que entrou no ranking Viral Songs Brazil do Spotify e se tornou a trilha de Yasmin Brunet no Big Brother Brasil 2024 – atualmente acumula mais de 6 milhões de plays –, Louco e Um Pouco Mais .

As novidades agora são: As vezes eu ganho (composto por ele e Carol Biazin), Te espero ou fujo? (colaboração com a cantora pernambucana Joyce Alane), Personagem favorito, Por que as pessoas mentem?, Não sei brincar (composição em parceria com Ana Gabriela), Típico de nós, Tanto faz e Não amo mais você (também com versos assinados por Ana Gabriela).

Aos 26 anos, com mais de 65 milhões de streams, lançamentos aclamados pelo público e pela crítica, e colaborações de feats e composições com Vitor Kley, Carol Biazin, Ana Gabriela e KVSH, o artista tem ampliado cada vez mais seu alcance.

Natural de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais, Gabriel desde pequeno já demonstrava aptidão para a música por influências familiares e aos 9 começou a estudar violão. Em seguida, desenvolveu habilidades sozinho no piano, baixo, guitarra e bateria. Aos 14 começou a cantar e aos 16 passou a compor em inglês, traçando uma trajetória musical na língua americana, apostando na sonoridade eletrônica.

No próximo dia 29 de setembro, ele se apresenta na Bona Casa de Música, em São Paulo.

Ouça: