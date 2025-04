Reprodução/Youtube Os dois famosos retomaram a amizade após o fim da briga judicial.





Belo e Denílson trocaram reclarações durante o " Tardezinha ", show do cantor Thiaguinho, neste sábado (19). Nos útlimos anos, os dois superaram a polêmica após a disputa judicial que se arrastou por mais de 20 anos.





A interação começou durante a participação especial da voz de " Perfume " e " Reinventar " na apresentação do anfitrião, que destacou o momento ao ver o ex-jogador entre o público: "Eu vivi para ver esse encontro".

"Ele sabe que eu amo ele. Você me ama [apontando para o comentarista] Denílson Show", se declarou Belo. A transmissão do "Tardezinha" mostrou a reação do pentacampeão, que aparentemente se divertiu, à homenagem.

Reprodução Devido Belo não ter cumprido a decisão da justiça, que favoreceu Denilson com o pagamento de uma inEm 2023, a dívida chegou a R$ 7 milhões e foi nesse ano que o pagodeiro finalmente fez um acordo de quitação, selando a paz com Denilson.





O show liderado por Thiaguinho aconteceu neste sábado, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A apresentação marca o início da turnê de 10 anos do projeto do cantor. Além de Belo, o companheiro de Carol Peixinho  recebeu Jorge Aragão , Arlindinho Cruz e Rodriguinho .



A disputa entre o cantor e o ex-jogador começou nos anos 2000, quando Denílson adquiriu os direitos do grupo Soweto, do qual Belo era vocalista. Pouco tempo depois, o artista decidiu seguir carreira solo, o que motivou um processo por quebra de contrato.





A Justiça decidiu em favor de Denilson, mas o caso se arrastou e virou assunto recorrente na mídia ao longo de duas décadas. Durante o período, os dois trocaram algumas farpas. O desfecho só veio em 2023, quando Belo aceitou pagar a dívida estimada em R$ 7 milhões com o ex-atleta.

Desde então, os dois começaram a trocar interações e ensaiaram uma reaproximação de forma pública.