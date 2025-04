Instagram Chico Buarque presta homenagem à irmã Cristina, morta aos 74 anos

O cantor Chico Buarque, de 80 anos, homenageou neste domingo (20) a irmã Cristina Buarque, que morreu aos 74 anos. O cantor publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece cantando ao lado da irmã a canção Sem Fantasia, composta pelos dois em 1968.

A homenagem foi compartilhada no Instagram do artista com uma legenda simples: “Cristina”. O registro mostra os irmãos interpretando juntos versos da música: “Vem, meu menino vadio/ Vem, sem mentir pra você/ Vem, mas vem sem fantasia/ Que da noite pro dia/ Você não vai crescer”.

Cristina Buarque nasceu em uma família ligada às artes. Era filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da pianista Maria Amélia Buarque de Hollanda. A cantora ganhou destaque no cenário musical brasileiro na década de 1970.

A projeção nacional veio em 1974, com a interpretação da canção Quantas Lágrimas . Cristina era reconhecida pela dedicação ao samba tradicional e pelas parcerias com compositores como Paulinho da Viola e Elton Medeiros.

Em 1966, Chico compôs a música Será que Cristina volta?, inspirada na irmã. A faixa faz parte de um dos primeiros álbuns do cantor e tem versos como: “Será que Cristina volta?/ Será que fica por lá?/ Será que ela não se importa/ De bater na porta pra me consolar?”.

A trajetória de Cristina sempre esteve ligada à família e à preservação da música popular brasileira. Mesmo longe dos holofotes nos últimos anos, mantinha participação ativa em rodas de samba e projetos culturais.

Artistas e amigos lamentaram a morte da cantora nas redes sociais.