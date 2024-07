Juliana Gomes [object Object]

Nesta quarta-feira (24), o Green Day lançou um o clipe de “Corvette Summer” , faixa que integra o novo disco “Savior” , lançado no início deste ano. Quem estrela o vídeo é Mark Hamill , o lendário intérprete de Luke Skywalker na franquia de Star Wars .

Embora o ator seja lembrado pela famosa saga, a banda convidou Hamill para revisitar outro filme de sua carreira: “Um Carro, Um Rapaz, Uma Garota”, lançado em 1978. O clipe traz vários elementos do filme, além de uma participação especial do comediante Hannibal Buress.

“A música recebeu o nome de um dos nossos filmes clássicos cult favoritos, então só fazia sentido homenageá-la com o videoclipe. Nós estouramos o orçamento com ele, então tivemos que ser criativos com caixas de papelão, um pouco de fita adesiva e carrinhos que encontramos no porão”, brincou a banda ao divulgar o lançamento do clipe, que adota uma estética de baixo orçamento.

Confira:

Vale lembrar que o novo álbum de Green Day também já rendeu clipes para as canções “Dilemma”, “Bobby Sox”, “One-Eyed Bastard”, “Look Ma, No Brains” e “The American Dream is Killing Me”.

Green Day fez história com show em Wembley

Recentemente, o Green Day passou com sua turnê por Londres, na Inglaterra, e fez uma performance em grande estilo no lendário Estádio de Wembley. Na atual turnê, a banda vem celebrando os 30 anos de lançamento do disco Dookie (1994) e os 20 anos de lançamento da ópera-rock American Idiot (2004).

