Reprodução: Domingo Espetacular/TV Record Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, comentou em novo episódio do podcast Bagaceira Chique que enfrenta dificuldades com a autoestima. A comunicadora relatou que convive com inseguranças desde jovem e afirmou que lidar com a autocrítica é um desafio constante.

A declaração foi feita durante o programa apresentado por ela mesma, onde abordou temas ligados ao autocuidado e ao julgamento alheio. Em tom de desabafo, Luciana compartilhou a experiência pessoal e refletiu sobre como encara a própria imagem.

“É muito bonito porque eu sempre tive problema de baixa autoestima e é uma luta interna”, afirmou. Ela também elogiou pessoas que demonstram segurança emocional. “Acho qualquer tipo de autoestima inspirador”, completou.

A apresentadora contou que tem o hábito de se criticar ao observar registros próprios. “Tipo assim: olho uma foto minha e falo ‘isso tá errado, aquilo tá errado’. Sempre fui essa pessoa [que se critica demais]. Autoestima comigo é um trabalho árduo”, disse.

Durante o episódio, Luciana também comentou sobre julgamentos externos. Para ela, opiniões não solicitadas são comuns, mas desnecessárias. “Quem quer dar opinião sobre nossa vida deveria pagar o boleto primeiro”, declarou.

Luciana ressaltou ainda que autoestima vai além da aparência física. Segundo ela, o verdadeiro valor está ligado ao psicológico. “É bonito você ver pessoa com autoestima e não pelo que ela aparenta [fisicamente], é o psicológico, saber o seu valor.”