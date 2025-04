Divulgação A DJ Flávia Durante

O rock latino tem despertado, cada vez mais, o interesse do público brasileiro. Podemos dizer que os ouvidos nacionais já estão mais habituados a escutar e curtir outras sonoridades roqueiras.

No próximo dia 25 de abril, na pista da Casita, no paulistano bairro da Vila Madalena, os DJs Flávia Durante, Pancho Valdez e Romani apresentam o projeto Oye Rock Em Espanhol. Quem for até lá ouvirá músicas de artistas argentinos, chilenos, espanhóis e mexicanos. Entrevistamos a DJ Flávia Durante que fala sobre a realização do projeto e o que o público pode esperar da programação musical que agitará as pistas.





A diferença

Como surgiu o projeto Oye Rock Em Espanhol ?

A ideia surgiu da vontade de fazer uma festa com esses ritmos, porque eu e o Pancho somos DJs há mais de 20 anos. Sempre fui DJ de rock, de música alternativa, de indie e, já há algum tempo, toco música latina, como salsa, merengue e reggaeton. Mas também, sempre que possível, tocava rock latino. E o DJ Pancho Valdez, que é boliviano, especializado em reggaeton e salsa, sempre teve essa veia roqueira. Hoje em dia, de um tempo para cá, particularmente de uns seis ou sete anos, teve uma explosão de reggaeton, de ritmos urbanos na noite de São Paulo, com muitas festas. E, pra dar uma diferenciada, resolvemos fazer uma festa de rock latino.

O que o rock em espanhol apresenta de novo em relação ao rock cantado em português ou inglês?

Acho que rock em espanhol, inglês ou português, todos têm coisas boas, legais ou ruins. Mas o Brasil virou muito as costas para o que é produzido aqui perto, prestando mais atenção para o que é feito do outro lado do oceano, seja no Reino Unido ou nos Estados Unidos, do que naquilo que é feito na América Latina. Tem tanta coisa legal que ninguém conhece ou conhece pouco, como Soda Stereo ou Fito Páez. A festa também é para jogar luz para essas bandas que merecem ser mais conhecidas pelos fãs de música daqui.

Novidades

Quais são os roqueiros latinos que mais agitam as pistas?

Além dos clássicos, como Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, há uma banda que agrada muito, sendo uma das minhas favoritas, que é a chilena Los Prisioneros, que na verdade é uma das minhas maiores influências. As pessoas chegam a se emocionar quando a gente toca.

O projeto Oye Rock Em Espanhol será apresentado com que frequência?

O projeto vai ser mensal, na Casita, só com DJs. Pensamos em, eventualmente, fazer edições especiais com shows ao vivo, com grupos tocando clássicos dessas bandas, além de material próprio. O projeto está apenas começando, vamos para a segunda edição e estamos surpresos com a receptividade da festa. Não era nem pra ser mensal, mas está tendo tanta procura que vamos fazer mensalmente.

Flávia Durante acrescenta que, nas próximas festas, pretendem vender camisetas do projeto e das bandas que são apresentadas pelos DJs, como Los Pericos, Desorden Publico, Los Fabulosos Cadillacs, Ca7riel y Paco Amoroso, Attaque 77, Sara Hebe e Plastilina Mosh. Além disso, ela criou uma comunidade no WhatsApp com aqueles que vão ao projeto, para reunir os fãs do rock em espanhol.

Oye Rock Em Espanhol

DJs residentes: Flávia Durante e Pancho Valdez

DJ convidado: Romani

Dia 25 de abril, sexta, das 20h às 3h

Casita

Rua Belmiro Braga, 146 - Vila Madalena - São Paulo/SP

