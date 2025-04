Instagram Juliana Oliveira

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite , afirmou ter sido estuprada por Otávio Mesquita em 2016, durante uma gravação no SBT. A revelação ganhou novos desdobramentos após Danilo Gentili divulgar um vídeo dizendo que tentou ajudar a ex-colega a denunciar o crime, mas que ela recusou a oferta.

Em resposta, Juliana publicou um vídeo em seu perfil no Instagram ( veja abaixo ). A ex-assistente contestou o discurso de Gentili e explicou por que não aceitou o suporte jurídico e financeiro oferecido.

“Danilo, você sabe que sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu, sempre te defendi, te defendi até no tribunal. Agora, você vem na internet me chama de mentirosa, de militante, fala que te dei uma facada pelas costas", disse Juliana.

A humorista relatou que, durante a gravação, Otávio Mesquita passou a mão em partes íntimas dela e a forçou contra o corpo dele. Na época, ela não compreendeu a gravidade da situação, mas afirma ter reconhecido o abuso apenas em 2020, quando o próprio Danilo defendeu Dani Calabresa no caso contra Marcius Melhem.

Juliana contou que, após o episódio, Gentili e o diretor do programa passaram a protegê-la da presença de Mesquita. Durante anos, ela se escondia no banheiro do estúdio para evitar contato com o apresentador convidado. “Eles sabiam do incômodo, mas a gravidade nem eu sabia”, disse.

Ela justificou que recusou a ajuda por medo das consequências. “O meu medo de denunciar Otávio Mesquita era real, tinha medo do que podia acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro dele. É real esse medo", relatou.

Mesmo com apoio interno, Juliana afirmou que esperava suporte institucional do SBT após deixar o programa. Ela revelou que, ao denunciar o caso à emissora, não obteve resposta. Pouco tempo depois, foi demitida.





Pronunciamento de Danilo Gentili

No vídeo publicado em suas redes, Danilo Gentili chamou o relato da ex-assistente de “incoerente”, mas reconheceu que Mesquita passou dos limites. “Não vi de onde eu estava ele passando a mão na Juliana, mas ele pegou no meu pau, mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau”, disse.

Segundo o comediante, Juliana relatou o incômodo com Mesquita, mas não chegou a falar em estupro até 2020. “Na minha cabeça, a reclamação dela é a que sempre fizeram do Mesquita: 'velho chato, inconveniente'”, afirmou Gentili.

Danilo ainda afirmou que, ao saber da gravidade do caso, ofereceu ajuda imediata à ex-colega. “Em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. Eu falei que estamos na trincheira e somos da mesma equipe. 'Vem comigo e eu vou denunciar ele na Polícia’”, disse.

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar a denúncia.