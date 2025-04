Reprodução Instagram - 18.4.2025 Carla Perez posa de biquíni

Carla Perez, de 47 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (17) para mostrar aos fãs o inícios dos programas para os dias de descanso no feriado. A ex-dançarina do "É O Tchan!" decidiu viajar para Fernando de Noronha, ponto turístico queridinho entre os famosos da classe artística.





Na ocasião, a artista posou de biquíni e renovou o bronzeado. Em outros registros, ela compartilhou alguns detalhes das paisagens paradisíacas do lugar. Xanddy, com quem é casada há 23 anos, também estava no passeio. O músico, inclusive, realizou um show no arquipélago pernambucano.





"Noronha, sua linda, você sempre incrível. E dessa vez, com direito a um super pocket show do maridão, para a comunidade noroense e os turistas presentes. Tudo lindo e emocionante. Obrigada pelo carinho de todos e até logo", escreveu Carla como legenda do álbum de fotos.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Carlinha tem algum segredo. Cada dia está mais linda", escreveu uma usuária do Instagram. "Encontrei com vocês uma vez e fiquei encantada com o carinho e paciência de vocês. Já era fã, agora mais do que nunca", acrescentou outra. "Vocês são maravilhosos", prosseguiu uma terceira. "Vocês deixaram Noronha mais linda com suas presenças", destacou ainda um quarto.