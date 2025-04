Reprodução: Instagram Katy Perry

A cantora Katy Perry teria se arrependido da forma como expôs sua viagem ao espaço, realizada em 14 de abril por meio da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. A artista participou de missão com tripulação feminina que durou 11 minutos e foi promovida como um marco histórico.

Segundo o Daily Mail , a artista não se incomodou com a experiência espacial, mas lamentou ter feito da ocasião um espetáculo midiático. “Katy não se arrepende de ir ao espaço. Foi transformador. O que ela lamenta é ter feito um espetáculo público disso”, revelou uma fonte.

Durante o voo, Perry apareceu cantando What a Wonderful World e erguendo uma margarida ao céu. Ao retornar à Terra, foi filmada beijando o chão. A cena gerou críticas e memes nas redes sociais. "I kissed the ground and I liked it" (Eu beijei o chão, e gostei disso), ironizou o perfil da rede Wendy’s .

Celebridades também reagiram. Emily Ratajkowski chamou a missão de “coisa de fim do mundo” e questionou o impacto ambiental. “Isso é além da paródia”, afirmou. Olivia Wilde compartilhou memes e criticou os altos custos da viagem.

Outros usuários criticaram a iniciativa por ignorar problemas globais. Comentários nas redes apontaram desperdício de recursos e falta de sensibilidade diante das crises ambientais e sociais. “Isso não é empoderador, é constrangedor”, disse um perfil.

Gayle King, também tripulante, saiu em defesa da missão. “Estamos recebendo respostas incríveis de meninas e jovens mulheres. Isso representa muito”, declarou. Ela afirmou que houve muito trabalho envolvido para viabilizar o voo.

Apesar das críticas, Katy tentou manter a leveza ao compartilhar nas redes uma foto do lanche preparado para a filha, Daisy. “De volta à melhor realidade”, escreveu, com emojis de flor e coração.

A menina foi vista em público pela primeira vez vestida com roupa de astronauta, acompanhando a mãe. Katy e Orlando Bloom decidiram apresentá-la à mídia para que ela “se orgulhasse” da artista.

Em entrevista coletiva, a cantora agradeceu por ser chamada de astronauta e disse que a viagem foi sobre “amor e pertencimento”. “Não se trata de cantar. Trata-se de fazer espaço para futuras mulheres e pertencer.”

Katy Perry afirmou ainda que pretende transformar a experiência em música. Segundo ela, tudo foi feito “em benefício da Terra”.