A cantora Ana Castela foi flagrada em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, ao lado do ator Matheus Fagundes. O momento de lazer aconteceu nesta semana e levantou rumores de um possível romance entre os dois. A artista está em viagem internacional para cumprir agenda de compromissos.

A informação foi divulgada com exclusividade pelo portal LeoDias , que também revelou um encontro anterior entre os dois. Em março, Matheus buscou Ana no aeroporto de Los Angeles, onde ela havia desembarcado para uma série de shows e compromissos comerciais.

Na nova aparição pública, os dois curtiram o dia de sol com trajes de banho e se mostraram bastante à vontade. O clique reforçou rumores de que a relação já extrapola a amizade. Nas redes sociais, fãs começaram a especular namoro.

Matheus Fagundes tem 27 anos, nasceu em São Paulo e atualmente vive em Los Angeles, na Califórnia. O ator trabalha na televisão desde a adolescência e tem passagens por diferentes emissoras brasileiras.

Entre os trabalhos mais conhecidos estão as novelas A Lei do Amor, da TV Globo, Jesus, da Record, e As Aventuras de Poliana, do SBT. Matheus também atuou em séries e longas-metragens no cinema nacional.

No currículo estão filmes como Bicho (2008), 2 Coelhos (2012), Ausência (2015) e Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (2022). O ator participou ainda da série Felizes Para Sempre?, exibida na Globo em 2015.

Quem é Matheus Fagundes

Além da atuação, Matheus se destaca nas redes sociais. O artista é influenciador digital e acumula mais de 112 mil seguidores no Instagram. Os conteúdos abordam temas como moda, viagens e bem-estar.

O ator compartilha fotos em locais turísticos, bastidores de gravações e momentos de lazer. A estética das publicações chama atenção por valorizar paisagens, figurinos e o estilo de vida que leva nos Estados Unidos.

A aproximação com Ana Castela ganhou força no início do ano, quando Matheus apareceu assistindo a apresentações da cantora no Brasil. Amigos próximos indicaram que os dois já mantinham contato desde então.

No Instagram, fãs reagiram com entusiasmo ao flagra na praia. Comentários celebraram o possível relacionamento e elogiaram o casal. Nenhum dos dois comentou publicamente sobre a relação até o momento.