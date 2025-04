Cauê Garcia/Divulgação Geisy Arruda posa de coelhinha com look inspirado em Marilyn Monroe

A influencer Geisy Arruda realizou um ensaio especial de Páscoa com figurino inspirado no glamour dos anos 1980. A influenciadora aparece vestida como uma coelhinha sensual, com luvas de renda, corselet de poá e laço rosa.

“Queria algo bem anos 80, bem diva!”, explicou Geisy, ao falar sobre a ideia por trás do figurino.

Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Geisy costuma compartilhar cliques sensuais e vídeos com estética adulta. Além da carreira como influenciadora, também é autora de livros eróticos publicados online, como O Prazer da Vingança e A Dama da Sedução.

“Queria brincar com essa coisa mais antiga, mais diva mesmo, com um toque da Marilyn e um pouco do meu jeito também”, contou ela. A proposta mistura sensualidade e referência pop, com cores vibrantes e poses que lembram editoriais clássicos de moda.





Denúncia

No início de 2024, Geisy denunciou o ex-namorado, Rodrigo Adão, por violência e ameaça. “No início do relacionamento, ele era um príncipe. O homem que pedi a Deus... Mas, com o passar do tempo, ele foi mostrando ciúme excessivo... Se eu não desse a senha do meu celular, ele me punia com desprezo”, disse.

A influenciadora conseguiu uma medida protetiva concedida pela Justiça de São Paulo. Ela relatou que o ex-companheiro dependia financeiramente dela, consumia álcool com frequência e mantinha atitudes abusivas, como insultos, ameaças e controle da rotina.

Geisy reforça que, apesar dos episódios traumáticos, segue com projetos e aposta em novas formas de expressão artística. O ensaio com tema de Páscoa é parte dessa retomada.